Лихачев: Удар по АЭС «Бушер» пришелся вплотную к действующему энергоблоку

Удар по территории вблизи иранской АЭС «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом во вторник, 17 марта, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Атака произошла 17 марта в 18:11 по московскому времени. По словам Лихачева, удар пришелся по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке станции «в непосредственной близости от действующего энергоблока».

Уточняется, что пострадавших среди персонала «Росатома» нет, радиационный фон на АЭС находится в норме. В настоящее время на объекте остаются около 480 российских сотрудников, готовится третья эвакуация.

Лихачев подчеркнул, что Россия решительно осуждает атаку и призывает стороны конфликта к деэскалации ситуации в районе атомной станции.

— Наша принципиальная позиция: ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики — это вопиющее пренебрежение ключевыми правилами и принципами международной безопасности, — цитирует главу «Росатома» РБК.

В этот же день сообщалось, что организация по атомной энергии Ирана зафиксировала попадание одного снаряда противника по территории атомной электростанции «Бушер». Представители ведомства уточнили, что в результате атаки нет жертв и материального ущерба.

