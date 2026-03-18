«Три крупные силы»: Орбан рассказал, кто выигрывает от конфликта на Украине

Орбан уточнил, что с 2022 года акции крупных оружейных компаний значительно выросли. Он добавил, что энергопредприятия заработали большие деньги на вытеснении российской нефти и газа из Европы. По его словам, в отличие от других стран ЕС, Венгрия может противостоять этим силам.