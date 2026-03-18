От конфликта на Украине выигрывают производители оружия, энергетические компании и банки, предоставляющие кредиты. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Легко узнать тех, кого Шекспир называл “псами войны”. Три крупные силы — оружейные заводы, энергетические компании и банки — подталкивают конфликт из-за кулис», — отметил премьер в интервью на HirTV.
Орбан уточнил, что с 2022 года акции крупных оружейных компаний значительно выросли. Он добавил, что энергопредприятия заработали большие деньги на вытеснении российской нефти и газа из Европы. По его словам, в отличие от других стран ЕС, Венгрия может противостоять этим силам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны ЕС совершают ошибку, пытаясь убедить Украину продолжать конфликт. Он отметил, что усилия Европы в этом направлении могут негативно повлиять на ее будущее. Россия остается открытой для дипломатического урегулирования конфликта.