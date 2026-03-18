Трамп заявил, что разочаровался в Стармере из-за операции в Иране

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он разочарован в премьер-министре Британии Кире Стармере из-за отсутствия поддержки военной операции в Иране.
«Он не поддержал нас, и я думаю, что это большая ошибка. Я разочарован, потому что Кир был готов направить два авианосца лишь после того, как мы победили. А я отказался, потому что такие вещи нам требуются до войны, а не после победы. Поэтому я разочарован в нём», — сказал он.
Кроме того, Трамп сравнил Стармера с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем.
«К сожалению, Кир это не Уинстон Черчилль», — сказал он.
Трамп ответил на вопросы представителей средств массовой информации в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Вашингтоне.
Ранее Трамп заявил, что припомнит Стармеру позднюю отправку авианосцев на Ближний Восток. По словам Трампа, Соединённым Штатам не требуются и «те, кто вступает в конфликт» после того, как США якобы уже победили в нём.