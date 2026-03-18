Не вернула займ — лишилась имущества: в Приморье машину должницы продадут с торгов

Хасанский районный суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору займа и обращении взыскания на заложенное имущество, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Изучив материалы дела, Хасанский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Обратил взыскание на заложенное имущество в счёт погашения задолженности путем продажи его на публичных торгах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2024 года жительница Приморья получила от истца заём в размере 250 000 рублей. В качестве обеспечения обязательств она передала в залог свой автомобиль. Однако ни основной долг, ни проценты за пользование займом в установленный срок возвращены не были.
К моменту подачи иска общая сумма задолженности — с учётом процентов, неустойки и судебных расходов — составила 433 750 рублей. Истец потребовала взыскать эту сумму и реализовать заложенный автомобиль на публичных торгах в счёт погашения долга.
Суд признал требования обоснованными и полностью удовлетворил иск. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.