Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не вернула займ — лишилась имущества: в Приморье машину должницы продадут с торгов

Задолженность с процентами и неустойкой превысила изначальную сумму займа почти вдвое.

Источник: PrimaMedia.ru

Хасанский районный суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору займа и обращении взыскания на заложенное имущество, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

«Изучив материалы дела, Хасанский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Обратил взыскание на заложенное имущество в счёт погашения задолженности путем продажи его на публичных торгах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2024 года жительница Приморья получила от истца заём в размере 250 000 рублей. В качестве обеспечения обязательств она передала в залог свой автомобиль. Однако ни основной долг, ни проценты за пользование займом в установленный срок возвращены не были.

К моменту подачи иска общая сумма задолженности — с учётом процентов, неустойки и судебных расходов — составила 433 750 рублей. Истец потребовала взыскать эту сумму и реализовать заложенный автомобиль на публичных торгах в счёт погашения долга.

Суд признал требования обоснованными и полностью удовлетворил иск. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.