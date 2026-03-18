В РФ прищучат рестораторов, потакающих любителям полакомиться куличом до Пасхи

Я обращаюсь к рестораторам, кондитерам, владельцам пекарен: не надо гнаться за сиюминутной выгодой. Кулич, купленный сейчас, через месяц либо испортится, либо окажется нашпигован химией так, что есть его будет просто опасно. Если вы действительно уважаете своих клиентов, пеките куличи в положенное время — на Страстной неделе. Пусть они будут свежими, ароматными, настоящими. А главное — пусть они будут съедены тогда, когда и положено по традиции: после пасхальной службы, за праздничным столом, с молитвой и радостью. Не лишайте людей этой радости ради ранних продаж. У нас и так слишком много суеты в жизни, давайте сохраним хотя бы праздники чистыми от коммерции.