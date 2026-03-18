Новосибирская женщина-космонавт Анна Кикина: 25 кадров ко Дню выхода человека в открытый космос

18 марта вся страна отмечает знаковую дату — День выхода человека в открытый космос. В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов совершил невозможное: покинул борт корабля «Восход-2», пробыв вне корабля 12 минут 9 секунд (общая длительность вне шлюза — 23 минуты 41 секунду).
Сегодня это наследие продолжает наша землячка, единственная женщина в действующем отряде Роскосмоса — Анна Кикина. Для Новосибирска Анна стала настоящим символом того, что мечты о звездах сбываются, если за ними стоит железная воля и сибирский характер.
В честь праздника «МК в Новосибирске» подготовил кадры землячки-астронавта.
