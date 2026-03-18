Фабио Челестини рассказал всю правду о кризисе ЦСКА и своей отставке

«Краснодар» разгромил ЦСКА 4:0 17 марта 2026 года в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух матчей (5:3) южане вышли в финал верхней сетки. Первый матч 4 марта в Москве завершился победой армейцев 3:1. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после поражения отметил высокую сложность игры, влияние удалений и призвал команду к сплочённости для преодоления кризиса и возвращения к победам.
17 марта 2026 года на домашнем стадионе «Краснодар» уверенно обыграл московский ЦСКА со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч преимущество осталось за южанами — 5:3, что позволило им оформить выход в финал верхней части турнирной сетки.
Первая игра противостояния, состоявшаяся 4 марта в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 3:1, что оставляло интригу перед ответным матчем. Однако в Краснодаре хозяева с первых минут взяли инициативу в свои руки и не оставили гостям шансов на продолжение борьбы. Уже к перерыву счет был 1:0, а во втором тайме, в течение первых пятнадцати минут, «Краснодар» забил еще два мяча, окончательно сломав сопротивление соперника. Ситуацию для ЦСКА усложнили удаления: красные карточки, полученные в ходе матча, вынудили москвичей действовать в численном меньшинстве, что сделало задачу по спасению результата практически невыполнимой.
После финального свистка главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился оценкой прошедшего матча. Специалист отметил высокий уровень соперника, подчеркнув, что для создания проблем «Краснодару» необходимо навязывать собственную игру. По его словам, даже при счете 1:0 в перерыве команда сохраняла понимание сложности задачи, но последующие события — два быстрых гола и второе удаление — сделали камбэк невозможным без чуда. Челестини акцентировал внимание на том, что преодоление подобных ситуаций требует совместной работы и единства коллектива.
Наставник армейцев выразил уверенность в способности команды исправить текущее положение. Он подчеркнул, что не намерен опускать руки, обладает достаточным запасом сил и мотивации, а футболисты продолжают добросовестно работать. Челестини напомнил, что в футболе ситуация меняется быстро: в недавнем матче в Калининграде команда не заслуживала поражения, а во встрече с «Динамо» большую часть времени провела в меньшинстве. Специалист указал, что сложные периоды бывают в каждом сезоне, и преодолеть их можно только сообща, через сплоченность и взаимную поддержку.
Отвечая на вопрос о частых удалениях в последних матчах, тренер отметил, что в футболе не всегда можно найти однозначное объяснение подобным эпизодам. Если в игре с «Динамо» карточка стала следствием игрового момента, то в матче с «Краснодаром» удаления носили более эмоциональный характер. Челестини упомянул, что Матеус Рейс, приехавший помочь команде, разочарован развитием событий, однако перед матчем тренерский штаб предупреждал его о необходимости играть с энергией, не теряя самообладания. Специалист признал, что команда допускает ошибки не только в дисциплинарном плане, но и в обороне, позволяя соперникам забивать после собственных неточностей — аналогичная ситуация сложилась и в матче с «Балтикой».
Главный тренер ЦСКА также затронул тему неспособности команды забивать первыми. По его наблюдениям, в нескольких матчах подряд армейцы вынуждены отыгрываться, тогда как ранее команда умела оперативно наказывать соперников за ошибки. Челестини уточнил, что речь идет не о полосе неудач, а о нехватке отдельных компонентов для достижения результата. При этом он отказался комментировать работу судейской бригады, сославшись на принятые в клубе правила.
Отвечая на вопрос о давлении из-за неудачного старта весенней части сезона, Челестини констатировал, что столь сложный период у команды впервые с июня. Он подчеркнул необходимость как можно скорее прервать негативную серию и восстановить уверенность через победы. Специалист призвал болельщиков поддержать команду в ближайшем домашнем матче, отметив, что клуб сохраняет единство и четкое понимание целей. По его словам, трудности — естественная часть любого сезона, и ни одна команда не проводит год без проблем.
Анализируя выступления команды в 2026 году, тренер признал, что стартовый матч против «Ахмата» сложился неудачно. В то же время домашняя игра с «Краснодаром» в первом полуфинальном матче была качественной во всех фазах, и ЦСКА мог одержать победу с более крупным счетом. Во встречах с «Динамо» и «Балтикой» команда создавала моменты, но ранние удаления и собственные ошибки в завершении атак влияли на итоговый результат. Челестини заверил, что верит в потенциал коллектива на сто процентов и убежден: при условии сплоченности и взаимного доверия команда сможет вернуться на победный путь.
Следующий официальный матч ЦСКА проведет на своем поле в рамках чемпионата России. Команде необходимо прервать серию без побед в лиге с начала 2026 года и набрать три очка в противостоянии с очередным соперником. Тренерский штаб уже начал подготовку к этой встрече, сделав акцент на восстановлении игровой дисциплины и реализации голевых моментов.