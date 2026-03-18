Фабио Челестини рассказал всю правду о кризисе ЦСКА и своей отставке

Отвечая на вопрос о частых удалениях в последних матчах, тренер отметил, что в футболе не всегда можно найти однозначное объяснение подобным эпизодам. Если в игре с «Динамо» карточка стала следствием игрового момента, то в матче с «Краснодаром» удаления носили более эмоциональный характер. Челестини упомянул, что Матеус Рейс, приехавший помочь команде, разочарован развитием событий, однако перед матчем тренерский штаб предупреждал его о необходимости играть с энергией, не теряя самообладания. Специалист признал, что команда допускает ошибки не только в дисциплинарном плане, но и в обороне, позволяя соперникам забивать после собственных неточностей — аналогичная ситуация сложилась и в матче с «Балтикой».