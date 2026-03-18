Ветврач рассказал, почему коты и собаки смотрят телевизор

РИА Новости: коты и собаки смотрят телевизор из-за охотничьих инстинктов.

Источник: © РИА Новости

БРЯНСК, 18 мар — РИА Новости. Причина, по которой коты и собаки иногда с интересом смотрят телевизор, кроется в их охотничьих инстинктах, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А. А. Анастасия Костикова.

«В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч — их мозг получает сигнал: “Цель!”. Именно поэтому животных чаще всего привлекают каналы про охоту, рыбалку, спорт, мультики с быстрой сменой сцен и кадров. Для котов и собак телевизор это что-то вроде “интерактивного окна” в мир, полный потенциальной добычи», — поделилась Костикова.

Ветврач рассказала, что животных привлекает и звук, который издает телевизор, причем даже быстрее, чем картинка.

«Писк мышей, щебетание птиц или лай других собак из динамиков телевизора мгновенно привлекают внимание питомца», — отметила Костикова.