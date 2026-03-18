В России предложили поднять пенсионный коэффициент: кого это коснется

Депутат Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для работников сферы образования и здравоохранения. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие», — сказал политик в интервью РИА Новости.

Миронов отметил, что повышение пенсионного коэффициента компенсирует существующий дисбаланс между высокой нагрузкой и социальной значимостью труда врачей и учителей и их пенсионными правами.

По словам депутата, принятие этого законопроекта будет способствовать повышению престижа педагогических и медицинских профессий. Поправки в закон «О страховых пенсиях» будут внесены в Госдуму 18 марта.

Ранее KP.RU сообщал, что по итогам 2025 года средняя зарплата врачей-бюджетников составила 147 тысяч рублей. Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что доходы врачей увеличились на 12,1%.