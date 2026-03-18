Тело 19-летней украинки нашли на юго-западе Германии

В лесополосе недалеко от Мангейма (Германия) обнаружили тело 19-летней гражданки Украины с признаками насильственной смерти. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил таблоид Bild.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого — им оказался 17-летний мигрант из Сирии, проживавший по соседству. По данным следствия, молодые люди около года состояли в романтических отношениях. Трагедия, предположительно, произошла после конфликта.

Мать погибшей рассказала, что дочь хотела расстаться с парнем, который в какой-то момент начал проявлять жестокость. Семья за несколько месяцев до трагедии просила его не появляться в их доме, так как насилие зашло слишком далеко. Девушка планировала обратиться в полицию, но не успела.

По словам сестры убитой, ее парень хотел защитить девушку от агрессивного молодого человека, но она отказалась.

В феврале в одном из парков Берлина обнаружили тело 40-летней украинки с признаками насильственной смерти. Погибшую нашли возле детской площадки. Полиция подтвердила, что женщину убили. Сейчас ведутся поиски преступника, а также выясняются все обстоятельства гибели гражданки Украины.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше