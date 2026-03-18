В Хабаровском крае за сутки выявили более 300 нарушений ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие сутки, 17 марта, зафиксировали в Хабаровском крае 308 нарушений правил дорожного движения. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За отчетный период зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получил один человек. Инцидент связан со столкновением транспортных средств. Полицейские отстранили от управления восемь водителей с признаками опьянения, трое из которых были задержаны непосредственно в краевом центре.
Также в регионе 20 автомобилистов не предоставили преимущество пешеходам на переходах, причем 15 таких случаев произошло в Хабаровске. Правила пересечения проезжей части нарушили и сами пешеходы: всего выявлено шесть нарушителей, пять из которых зафиксированы в краевой столице.