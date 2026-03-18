Иранские дроны атаковали Дубай (видео)

Дубай подвергся атаке иранских беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно в среду, 18 марта.

Дубай подвергся атаке иранских беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно в среду, 18 марта.

На кадрах, снятых очевидцами, в ночном небе над городом видны многочисленные дроны. Навстречу им взлетают зенитные ракеты, выпущенные силами противовоздушной обороны (ПВО). Часть беспилотников поражается, после чего раздаются громкие взрывы.

Русские туристы рассказали Telegram-каналу Shot, что насчитали от 10 до 15 взрывов. По их словам, под атакой снова может оказаться местный аэропорт. Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

8 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые нанесли удар по территории Ирана. Соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.

Президент ОАЭ Заид Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей. В тот же день в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы утверждают, что характерный звук был слышен по меньшей мере в нескольких районах, в том числе в популярной Дубай-Марине.

