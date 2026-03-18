Во Владивостоке таможенники изъяли из продажи 122 гаджета без маркировки

Осмотр проводили в рамках таможенного контроля на внутреннем рынке.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Владивостокской таможни нагрянули с проверкой в один из торговых центров города и обнаружили целый склад техники, которая продавалась нелегально. Планшеты, наушники и смартфоны известных брендов лежали на прилавках без обязательной маркировки и документов о законном ввозе. Вся партия арестована. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Осмотр проводили в рамках таможенного контроля на внутреннем рынке. Выяснилось, что у продавца нет ни бумаг на товар, ни подтверждения его безопасности. Это прямое нарушение техрегламента Таможенного союза о низковольтном оборудовании.

На 122 единицы электроники наложили арест. Сейчас проверяющие устанавливают, как именно гаджеты попали в страну и пересекали ли они вообще границу легально. Также предстоит оценить их реальную стоимость, чтобы высчитать сумму таможенных платежей, не доплаченных в бюджет. Расследование продолжается.