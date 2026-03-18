В село на Камчатке доставили около 400 кг свежих продуктов из-за дефицита

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 400 кг свежей продукции доставлено в удаленное село Апука на севере Камчатки, в котором ранее фиксировался дефицит скоропортящихся продуктов, сообщили ТАСС в Камчатском авиационном предприятии.
«Из-за сложных погодных условий в селе Апука возникли проблемы с поставками продуктов, особенно остро ощущалась нехватка свежих овощей и молочной продукции. Для оперативного решения вопроса была организована специальная доставка продовольствия общим весом 400 килограммов вертолетом Ми-8Т Камчатского авиапредприятия, перевозившего бригаду медиков», — рассказали в авиакомпании.
Апука — удаленное село в Олюторском районе Камчатки, в котором проживает порядка 250 человек. Добраться до него можно только по воздуху.