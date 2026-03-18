В Иркутской области 111 спортсменов получат выплаты за победы в соревнованиях

В Приангарье 111 одаренных спортсменов поощрят единовременными выплатами за высокие результаты на всероссийских соревнованиях. Деньги получат победители и призеры первенств России и шестой летней Спартакиады молодежи.
Это воспитанники спортивных школ из Иркутска, Братска, Зимы, Нижнеудинска и других городов. Ребята занимаются легкой атлетикой, дзюдо, тяжелой атлетикой, конькобежным спортом, хоккеем с мячом, пауэрлифтингом, бобслеем, санным спортом, стрельбой из лука, спортивной борьбой, прыжками на батуте и бильярдом.
Выплата действует с 2019 года и носит заявительный характер. Претендовать на нее могут спортсмены, которые не меньше двух лет проходят подготовку в организации на этапе спортивной специализации или выше, имеют разряд или звание, одержали победу на соревнованиях в течение последнего года и не имеют дисквалификаций, в том числе за допинг.
