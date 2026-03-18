В нескольких регионах отмечают превышение отметки выхода воды на пойму

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Превышение отметки выхода воды на пойму отмечается в ряде регионов РФ, в том числе в Московской области. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«В ближайшие трое суток превышение отметки выхода воды на пойму сохраняется на реках Центрального округа: Белгородская область, река Валуй города Валуйки, Белгородская область, река Оскол у рабочего поселка Раздолье. Опять же, в Белгородской области на реке Тихая Сосна, у города Алексеевска, в Воронежской области на реке Битюг, у города Бобров, в Курской области, на реке Псел у города Обоянь, в Московской области, на Пахре, это рабочий поселок Стрелковая Фабрика, в Смоленской области, на Днепре, у города Дорогобуж», — сказала Паршина.
Она добавила, что выход воды на пойму превышен и будет сохраняться в Луганской Народной Республике на реке Айдар, у села Новоселовка, Евсуг у поселка городского типа Петровна. Также неблагоприятная отметка сохраняется в Луганской Народной Республике на реке Деркул у поселка городского типа Беловодск.