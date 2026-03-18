Депутат Занко: победители «Диктанта Победы» получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Они также смогут стать зрителями Парада Победы на Красной площади в 2027 году, отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Победители Международной акции «Диктант Победы» получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Об этом сообщила ТАСС зампред комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» и Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«В этом году “Диктант Победы” пройдет 24 апреля, поэтому все, кто нас сейчас слышит, мы приглашаем присоединиться. С одной стороны, проверить свои знания, с другой стороны, победители “Диктанта Победы” смогут стать зрителями Парада Победы на Красной площади в 2027 году, а также получить дополнительные баллы к ЕГЭ, что особенно актуально для наших школьников», — сказала Занко.

«Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года. Участникам предлагается ответить на вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Акция традиционно проходит в России и десятках стран мира.

