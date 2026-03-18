Кандидаты на пост мэра французской коммуны Арси-сюр-Об имеют фамилии, которые созвучны с фамилиями Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского, сообщила газета Le Figaro.
Журналисты уточнили, что в первом туре муниципальных выборов лидиром стал Шарль Иттлер (Charles Hittler), который получил 37,81 процента голосов. На третьей строчке находится Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski), которого поддержали 29,99 процента избирателей.
«Второй тур в Арси-сюр-Обе придется по вкусу любителям истории и геополитики: Иттлер против Зелинского», — сказано в публикации.
Примечательно, что второе место получила кандидат, которую зовут Анни Соука (Annie Soucat, по правилам французского произношения ударение на последнем слоге). За неё в первом туре отдали свои голоса 32,20 процента избирателей.
Напомним, в январе 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО на Украине по обвинению в госизмене, написал, что Владимир Зеленский демонстрирует одновременно черты Адольфа Гитлера и двух других вождей нацистской Германии, Йозефа Геббельса и Генриха Гиммлера.