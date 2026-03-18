В ГД предложили дать лицензирующим органам право самим лишать УК лицензий

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением наделить лицензирующие органы правом самостоятельно аннулировать лицензии управляющих компаний без обращения в суд. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Мы предлагаем ввести новую норму, которая позволила бы сегодня лицензирующим органам самостоятельно выходить с инициативой и аннулировать лицензию управляющей компании, к которой накопилось большое количество претензий со стороны граждан», — сказал ТАСС Сысоев.
Как отмечается в письме, в адрес депутатов Госдумы регулярно поступают жалобы на работу управляющих компаний, при этом, по данным соцопросов, более 70% россиян недовольны качеством их услуг.
Депутат отметил, что лицензия на управление многоквартирными домами может быть аннулирована только по решению суда на основании заявления органов жилищного надзора. Основанием для такого обращения является, в частности, исключение из реестра лицензий сведений о домах, площадь которых составляет не менее 15% от общего объема управляемого жилищного фонда компании за год.
По словам Сысоева, суды нередко отказывают в удовлетворении таких заявлений, рассматривая аннулирование лицензии как чрезмерную меру, ограничивающую деятельность юридического лица. В результате лицензии аннулируются в основном в наиболее резонансных случаях.
Как подчеркивает автор инициативы, действующее жилищное законодательство позволяет устанавливать отдельный порядок лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. Это дает возможность закрепить внесудебную процедуру аннулирования лицензий, заключил он.