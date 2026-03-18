Боец ВС РФ ликвидировал два дрона и трёх солдат ВСУ

Российский военнослужащий Евгений Яптунэ уничтожил два беспилотника и трёх солдат Вооружённых сил Украины, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что сержант Яптунэ выполнял боевую задачу, он одним из первых зашёл на опорный пункт украинских войск.
«В районе одного из участков местности подразделение Евгения Яптунэ выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику. В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Проявив отвагу и самоотверженность, Евгений одним из первых зашёл на опорный пункт, лично уничтожил два беспилотных летательных аппарата и трёх военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Дмитрие Боброве. Под руководством лейтенанта расчёт боевой машины ликвидировал миномётный расчёт и трёх украинских военных.
«Благодаря мужеству и профессиональным действиям офицера подразделение под огнём артиллерии и ударных дронов противника выполнило поставленную задачу, обеспечив дальнейшее продвижение штурмовой группы», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.