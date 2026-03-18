Президент Ирана пообещал «сурово отомстить» за убийство Али Лариджани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду, 18 марта, заявил, что Тегеран жестко ответит на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду, 18 марта, заявил, что Тегеран жестко ответит на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

— Гибель Али Лариджани — крайне скорбное событие. Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана, — цитирует Пезешкиана ТАСС.

Ранее власти Ирана подтвердили, что Лариджани погиб в результате удара США и Израиля. Его гибель назвали «мученической смертью».

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник, 17 марта, подтвердил гибель руководителя военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани.

Новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад. Уточняется, что Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение ноги.

