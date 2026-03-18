Минтуризма Приморья обновит придорожный сервис на острове Русском к лету

Часть расходов предпринимателям компенсируют из краевого бюджета по программе субсидий.

Источник: Аргументы и факты

К лету на острове Русском обновят несколько точек придорожного сервиса: там появятся не только закусочные, но и парковки, туалеты и навигация для туристов. Об этом сообщило министерство туризма Приморья, которое профинансировало проекты за счёт краевых субсидий.

В ведомстве уточняют, что деньги выделяют на развитие придорожной инфраструктуры, пляжей и популярных мест отдыха, чтобы автотуристам было проще останавливаться в пути и планировать маршруты по краю. Одновременно такие проекты должны оживить прилегающие территории и поддержать местный бизнес, который вкладывается в строительство и благоустройство.

К началу туристического сезона на Русском заработают две обновлённые точки питания — на улице Катерной и на Университетском проспекте. В них предусмотрят зоны для короткой остановки, парковки, туалеты, в том числе доступные для маломобильных людей, зарядку для автомобилей, места для отдыха и щиты с картами и объектами, ради которых едут на остров.

Представитель ИП Якуб Иван Радашевский рассказал, что предпринимателю компенсировали заметную часть вложений в один из объектов. По его словам, он ориентируется прежде всего на туристов и старается сделать остановку такой, чтобы водитель мог не только перекусить, но и нормально перевести дух в дороге. Он добавил, что у компании уже готовы планы ещё по двум точкам на Русском, и в 2026 году бизнес намерен снова участвовать в программе субсидий.