Россиян предупредили о штрафе за громкую музыку в машине

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Автомобилистам может грозить штраф до 2 тысяч рублей за громкую музыку в машине в вечернее или ночное время, сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«Громкая музыка из автомагнитолы может подпадать под нарушение законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан. Если шуметь с 23 часов до 7 часов, то граждане могут быть подвергнуты предупреждению или административному штрафу в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей», — сказал Зокиров.

Он добавил, что периоды времени, когда нельзя шуметь, определяются законами субъектов Российской Федерации.

«При этом гражданина нельзя подвергнуть административному штрафу по закону субъекта Российской Федерации на сумму свыше 5 тысяч рублей», — заключил юрист.