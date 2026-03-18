Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПСЖ обыграл «Челси» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в Лондоне «Челси» со счётом 3:0. Ответная встреча ⅛ финала сложилась для гостей почти идеально с первых минут.

Источник: Life.ru

Гости быстро открыли счёт: Хвича Кварацхелия отличился на шестой минуте, а через восемь минут Брэдли Баркола удвоил преимущество. Во втором тайме Сенни Майулу довёл счёт до 3:0, закрепив победу. На воротах ПСЖ стоял российский голкипер Матвей Сафонов.

Ранее казанский «Рубин» на своём поле разгромил московский «Локомотив» со счётом 3:0, прервав шестиматчевую беспроигрышную серию железнодорожников. Счёт на 23-й минуте открыл Игор Вуячич. Для «Локомотива» это первое поражение в чемпионате с 1 ноября 2025 года, когда команда уступила «Зениту». В следующем туре «Локомотив» 22 марта примет «Акрон». «Рубин» в тот же день сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

