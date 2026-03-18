Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

200 проб молока проверяют каждый день в Новосибирской области во время карантина

В связи с ограничениями из-за вспышек пастереллёза и бешенства в Новосибирской области, ветеринарные службы продолжают усиленный контроль над продукцией животноводства. Лаборатории ежедневно проводят около двухсот анализов молока, чтобы не допустить сбоев на рынке молочной продукции.

Источник: Сиб.фм

Как сообщил на встрече с журналистами 17 марта руководитель областной ветеринарной службы Юрий Шмидт, движение молока в области не останавливалось ни на один день, а лаборатории работают без выходных.

При этом в карантинных зонах по-прежнему сохраняются ограничения на перемещение животных и животноводческой продукции, а на дорогах действует усиленный контроль.

Снять карантин можно будет не раньше чем через месяц после регистрации последнего случая заболевания. Владельцам изъятых животных продолжают выплачивать положенные компенсации.