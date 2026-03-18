Суд в Хабаровске приступил к рассмотрению дела о гибели 10-летнего ребенка в ДТП

В Хабаровске будут судить водителя, который сбил 10-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районном суде Хабаровска началось разбирательство по делу о гибели несовершеннолетнего. Водителю вменяют нарушение ПДД в состоянии опьянения, сопряженное с побегом с места аварии (п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Трагедия произошла в семь вечера: 10-летний мальчик позвонил матери, сообщив, что идет домой, но уже через несколько минут его телефон стал недоступен. Ребенка экстренно доставили в реанимацию краевой клинической больницы № 2, однако спасти его не удалось.

Как выяснилось в суде, автомобилист скрылся сразу после столкновения. Задержать нарушителя помог очевидец, который проследовал за ним и удерживал до приезда ДПС. Полицейские подтвердили наличие у водителя признаков опьянения.

Судебное следствие продолжается, следующее заседание назначено на 31 марта. Подсудимому грозит до 12 лет лишения свободы.