Эксперт предупредила о скрытой опасности сахарозаменителей

Врач-диетолог Наталья Мизинова в интервью NEWS.ru рассказала, что замена сахара на подсластители может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, о которых человек даже не догадается.
— Риски чаще всего связаны с синтетическими заменителями. Производители сукралозы и аспартама уверяют, что они безвредны. Но токсические реакции могут накапливаться годами. Если через 10−15 лет у человека возникнут проблемы с печенью, он никогда не свяжет это с напитком, который пил все это время, — предупредила специалист.
К натуральным заменителям диетолог отнесла мед, кленовый сироп и сироп из топинамбура. Со стевией сложнее — важно, как ее обработали. Если в ход шла химия для выделения стевиозида, такой продукт сложно назвать полностью натуральным.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка, поехав в Таиланд по работе, при таинственных обстоятельствах оказалась в госпитале. Теперь ее семье не хватает средств, чтобы оплатить дорогостоящее лечение и вернуть девушку обратно в Россию. Читайте подробности.