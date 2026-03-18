В Красноярском крае вводятся новые выплаты безработным и работодателям

В Красноярском крае вводятся новые выплаты безработным и субсидии работодателям. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты регионального парламента на ближайшей сессии ЗС 19 марта.
Изменения будут направлены на помощь тем, кто испытывает трудности при трудоустройстве: участникам специальной военной операции, инвалидам и гражданам, освобожденным из исправительных учреждений. Теперь при их трудоустройстве по направлению службы занятости работодатели будут получать субсидии из краевого бюджета. Порядок их предоставления будет утвержден правительством региона.
Еще одно изменение касается подростков 14 — 18 лет, которые захотят подработать в свободное от учебы время в рамках трудовых отрядов и на предприятиях реального сектора экономики. Они могут рассчитывать на увеличенный размер выплаты — то есть двукратный размер пособия по безработице (с учетом районного коэффициента).