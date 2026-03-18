Волочкова рассказала, что операция в Германии спасла её от инвалидности

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова полностью вернуться к танцам пока не может из-за сохраняющейся гематомы и процесса заживления шва. В феврале ей провели эндопротезирование в Германии из-за износа хрящевой ткани. После возвращения в Россию артистка рано возобновила тренировки, что привело к расхождению швов и необходимости повторного вмешательства. В настоящее время она следует рекомендациям врачей и выходит на сцену без танцевальных номеров, чтобы не нагружать организм.