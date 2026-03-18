Как замедление домашнего интернета скажется на обычных пользователях

Введение ограничения скорости домашнего интернета при превышении определенного объема трафика не должно негативно сказаться на большинстве обычных пользователей.

Источник: ДЕЙТА

Об этом в комментарии изданию «Газета.ру» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, такие меры касаются в основном юридических лиц, использующих тарифы для физических лиц, а не типичных домашних абонентов. Недавно стало известно, что интернет-провайдер «Дом.ру» с 1 февраля начал применять замедление скорости при потреблении более 3 ТБ данных в месяц, причем эти ограничения впервые вводятся в таких городах, как Санкт-Петербург, Самара и Екатеринбург.

Муртазин указал на то, что провайдеры, предлагая безлимитный интернет, зачастую используют принцип «честного использования» при определении порога трафика. В большинстве случаев примерно 80% пользователей тратят значительно меньшие объемы — так, около 19,9% абонентов достигают пиковых показателей в 1,5 ТБ в месяц, после чего трафик удваивается до 3 ТБ, что считается допустимым и справедливым лимитом в рамках реальных физических возможностей сети и технических условий.

Ограничения призваны обеспечить баланс между надежностью сети и справедливым распределением ресурсов, не мешая добросовестным пользователям пользоваться интернетом без особых ограничений. Муртазин также отметил особенность, связанную с использованием тарифов для физических лиц бизнесом.

Многие организации выбирают такие тарифы из-за особенностей регулирования и требований к идентификации пользователей в публичных точках доступа Wi-Fi. Особенно это актуально для заведений, таких как кафе и рестораны, которые обязаны вести учет и идентификацию посетителей по номеру телефона для обеспечения безопасности и соблюдения правил.

Владельцы подобных сетей зачастую стараются избегать обязанностей по идентификации клиента, так как это вызывает дополнительные сложности и ответственность, а отличие в регулировании между юрлицами и физическими лицами только усугубляет ситуацию.

В свою очередь, компания заявила, что примерно 85% их абонентов расходуют менее 500 ГБ трафика ежемесячно, и потому новые ограничения затронут лишь небольшую часть клиентов — менее 1% всей базы пользователей.

Это говорит о том, что новый механизм не должен значительно повлиять на подавляющее большинство клиентов, использующих интернет в обычных домашних условиях, и служит скорее инструментом для регулирования большой нагрузки в периоды пикового потребления.