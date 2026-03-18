Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве в марте не ожидают дневных отрицательных температур

В столице наблюдается метеорологическая весна, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Дневные температуры в Москве до конца марта будут положительные. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Дневных минусов в марте мы не ожидаем», — сказала Паршина.

Она добавила, что сейчас в Москве наблюдается метеорологическая весна — это когда среднесуточная температура около нуля градусов. А 20 марта День весеннего равноденствия, когда день сравнивается с ночью, и дальше день продолжит увеличиваться. Тогда наступит так называемая астрономическая весна.