В Москве в марте не ожидают дневных отрицательных температур

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Дневные температуры в Москве до конца марта будут положительные. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«Дневных минусов в марте мы не ожидаем», — сказала Паршина.
Она добавила, что сейчас в Москве наблюдается метеорологическая весна — это когда среднесуточная температура около нуля градусов. А 20 марта День весеннего равноденствия, когда день сравнивается с ночью, и дальше день продолжит увеличиваться. Тогда наступит так называемая астрономическая весна.