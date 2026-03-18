Ирак начнёт транспортировку нефти в турецкий Джейхан по трубопроводу с 18 марта

Ранее сообщалось, что китайские государственные компании возобновили закупки российской нефти после перерыва длиной около четырёх месяцев. Предприятия начали искать дополнительные объёмы на фоне рисков дефицита из-за ситуации на Ближнем Востоке. Представители крупных компаний, включая Sinopec и PetroChina, вышли на контакт с российскими поставщиками и обсуждают новые контракты. Сообщалось, что сделки находятся на стадии согласования и могут быть оформлены в ближайшее время. По информации аналитиков, морские поставки российской нефти в Китай в феврале достигли рекордного уровня и составили около 1,92 миллиона баррелей в сутки.