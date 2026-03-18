«Известия»: почти половина учителей в школах не ощутила снижения нагрузки

В СПЧ с проблемой ознакомлены, и для ее решения была сформирована специальная рабочая группа с участием экспертов на базе Росатома. Как заявил глава совета Валерий Фадеев, в пилотных школах им удалось уменьшить бюрократическую нагрузку почти в два раза, однако такой опыт пока не стал массовым. «Эти 40% должны в итоге превратиться хотя бы в 4%», — отметил он, раскритиковав практику фотоотчетов и назвав ее избыточной.