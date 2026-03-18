Эксперт Голубева рассказала, за что работодатель не может штрафовать сотрудников

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Работодатель в России не имеет права вводить денежные штрафы за нарушение трудовой дисциплины, в том числе за опоздания. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Согласно ч. 4 ст. 192 Трудового кодекса РФ, работодатель не вправе применять к работнику иные дисциплинарные взыскания, кроме прямо установленных законом. К таким мерам относятся замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Поэтому введение в компании системы денежных штрафов за опоздания или иные нарушения трудовой дисциплины считается незаконным», — сказала эксперт.
По словам Голубевой, несмотря на эти правила, это не означает, что опоздание никак не влияет на оплату труда. Работодатель обязан учитывать фактически отработанное время каждого сотрудника и оплачивать именно его. Соответственно, время, когда работник отсутствовал на рабочем месте, включая период опоздания, может не оплачиваться, уточнила эксперт.