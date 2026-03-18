Жители Центрального района задали мэру Красноярска более 200 вопросов в соцсетях с начала 2026 года. В основном они касались благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. И, как уверяют в администрации района, на сегодня около 80% обращений уже отработаны, а остальные взяты на контроль у профильных сотрудников. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, активность в соцсетях увеличилась вдвое.
Вопросы все красноярцы могут задать онлайн через личные сообщения или в комментариях в пабликах мэрии и городских районов во ВКонтакте, в телеграм-каналах. Также специалисты отслеживают обращения в комментариях к телеграм-каналам главы города и мэрии.
С 30 марта 2025 года действуют особые правила рассмотрения обращений граждан. Жалобы, предложения и заявления должны поступать от конкретного человека, личность которого можно подтвердить через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это касается, в частности, сообщений о парковках на газонах. Направить такое обращение можно через виртуальную приёмную сайта и личный кабинет на Госуслугах.