Вылет рейса в Москву отменили в новосибирском аэропорту Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево 18 марта отменили вылет и прилет двух рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Самолет R3 788 должен был вылететь из Новосибирска в московский аэропорт Внуково в 16:40. Также отменено прибытие борта под этим же номером из Нерюнгри, которое ожидалось в 15:30.
Кроме того, борт SU 1465, следующий по маршруту Новосибирск — Москва (Шереметьево), перенесли. Воздушное судно должно было улететь еще накануне, 17 марта, в 23:45, однако теперь вылет назначен на 20:50 текущего дня.