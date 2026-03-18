Землетрясение в Магадане вызвало кратковременное отключение водоснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. В администрации Магадана провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), посвященное последствиям случившегося накануне землетрясения. Все объекты городской инфраструктуры функционируют, однако толчки вызвали незначительные повреждения в некоторых учреждениях и отключение водоснабжения в одном из районов, сообщает пресс-служба мэрии.