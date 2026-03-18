Землетрясение в Магадане вызвало кратковременное отключение водоснабжения

Толчки также привели к незначительным повреждениям в некоторых учреждениях.

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. В администрации Магадана провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), посвященное последствиям случившегося накануне землетрясения. Все объекты городской инфраструктуры функционируют, однако толчки вызвали незначительные повреждения в некоторых учреждениях и отключение водоснабжения в одном из районов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Было зафиксировано кратковременное отключение водоснабжения в районе Танкодрома — ситуация оперативно нормализована. Выявлены незначительные повреждения в ряде учреждений, подведомственных мэрии. В ЕДДС поступило 13 обращений от горожан», — говорится в официальном сообщении.

Также сообщается, что на мостовых сооружениях повреждений не обнаружено. Все опоры освещения и светофоры функционируют без замечаний.

Ранее ТАСС писал, что 17 марта землетрясение магнитудой 5,8 ощутили жители Магадана и близлежащих поселков. Оно произошло в 45 км от поселка Клепка. В пресс-службе правительства региона сообщали, что в области введен режим повышенной готовности.