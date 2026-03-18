Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после выполнения его условий

Ормузский пролив останется закрытым для свободного судоходства до полного прекращения огня и выполнения требований Тегерана. Об этом в среду, 18 марта. заявил высокопоставленный представитель иранских властей, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.
По его словам, любой план прекращения огня, не учитывающий условия Ирана, будет для него неприемлем. В качестве обязательных требований он назвал компенсации Тегерану, прекращение атак на союзные Ирану группировки в соседних странах и вывод израильских войск из Ливана.
Экс-спикер палаты представителей Соединенных Штатов Ньют Гингрич ранее призвал президента страны Дональда Трампа устроить дюжину термоядерных взрывов, чтобы создать альтернативу Ормузскому проливу.
14 марта президент США Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он заявил, что США вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в данном районе.
17 марта президент Франции Эммануэль Макрон высказался, что Франция «ни при каких обстоятельствах» не будет участвовать в возможных операциях по разблокировке Ормузского пролива, несмотря на формирующийся в текущий момент энергетический кризис. Позже, Трамп высказался, что его французский коллега Эммануэль Макрон «очень скоро» покинет свою должность.