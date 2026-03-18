Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после выполнения его условий

Ормузский пролив останется закрытым для свободного судоходства до полного прекращения огня и выполнения требований Тегерана. Об этом в среду, 18 марта. заявил высокопоставленный представитель иранских властей, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.

По его словам, любой план прекращения огня, не учитывающий условия Ирана, будет для него неприемлем. В качестве обязательных требований он назвал компенсации Тегерану, прекращение атак на союзные Ирану группировки в соседних странах и вывод израильских войск из Ливана.

Экс-спикер палаты представителей Соединенных Штатов Ньют Гингрич ранее призвал президента страны Дональда Трампа устроить дюжину термоядерных взрывов, чтобы создать альтернативу Ормузскому проливу.

14 марта президент США Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он заявил, что США вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в данном районе.

17 марта президент Франции Эммануэль Макрон высказался, что Франция «ни при каких обстоятельствах» не будет участвовать в возможных операциях по разблокировке Ормузского пролива, несмотря на формирующийся в текущий момент энергетический кризис. Позже, Трамп высказался, что его французский коллега Эммануэль Макрон «очень скоро» покинет свою должность.

