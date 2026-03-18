Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косметолог объяснила, остановят ли развитие морщин уколы ботокса в молодом возрасте

Ранние инъекции ботокса не помогут предотвратить появление морщин и чаще всего не оправданы с медицинской точки зрения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала косметолог Ирина Быстрова, ее слова приводит телеканал «Саратов 24».

По словам специалиста, ботокс действительно снижает активность мимических мышц и мешает образованию стойких заломов, но если морщин еще нет, процедура остается лишь эстетическим выбором, а не необходимостью. Даже небольшие дозы препарата могут уменьшить подвижность мышц, что сказывается на естественной мимике и выражении эмоций.

Быстрова также предупредила о возможных рисках: хотя серьезные побочные эффекты редки, не исключены аллергические реакции и асимметрия лица. Кроме того, при регулярных инъекциях может снижаться чувствительность к препарату, и со временем потребуются более высокие дозы.

Перед решением о раннем применении ботокса косметолог советует пройти тщательное обследование и получить консультацию специалиста.

Фото на главной: freepik.com.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.