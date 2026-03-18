Землетрясение произошло в Бурятии ранним утром 18 марта

Эпицентре находился в Северо-Байкальском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Бурятии 18 марта 2026 года произошло около пяти часов утра. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, эпицентр находился в Северо-Байкальском районе, в 15 километрах северо-западнее поселка Ангой.

Землетрясение в Бурятии 18 марта 2026.

Благо, сейсмособытие не принесло никаких разрушений. Единственное, сибиряки могли проснуться из-за небольшой тряски. Все объекты продолжают работать в штатном режиме, переживать не о чем.

Землетрясение в Бурятии 18 марта 2026 года не удивило местных жителей. Для тех, кто живет рядом с Байкалом, это привычное явление.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 24-летняя сибирячка потеряла память в Таиланде. Девушка оказалась в местном госпитале при таинственных обстоятельствах, а теперь ее семье не хватает средств, чтобы оплатить дорогостоящее лечение и вернуть ее обратно на Родину. Читайте подробности.