Губернатор Дмитрий Демешин проведёт очередную «прямую линию» 24 марта

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин 24 марта проведёт традиционную прямую линию, в ходе которой ответит на актуальные вопросы от жителей региона и журналистов местных средств массовой информации. Обратиться со своим вопросом к главе краевого правительства через интернет можно уже сейчас, для этого нужно найти анонс линии в соцсетях или через портал «Голос 27», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Уважаемые жители Хабаровского края! 24 марта в 19:00 встречаемся на «Прямой линии», — написал Дмитрий Демешин в своём канале в Телеграм. — Задавайте свои вопросы, нарезайте нам задачи. Возможно, именно ваше обращение подсветит какую-то проблему, о которой мы ещё не знаем. Или даст сигнал о том, что чиновники где-то недорабатывают. А может быть, вы нас хотите за что-то похвалить? С сегодняшнего дня можно оставлять свои сообщения под моими постами с анонсом «Прямой линии» в социальных сетях ВК и ОК, а также с помощью портала «Голос 27».
Прямая трансляция пройдет на телеканалах «Губерния» (с сурдопереводом), «Хабаровск», «6ТВ» и «Амурск», а также на радиостанции «Восток России» на частоте 103.7 FM и 765 AM. Трансляция также будет доступна на официальном Rutube-канале правительства Хабаровского края.
С 20 по 23 марта с 9:00 до 21:00 все желающие смогут задать вопросы по телефону
В прошлый раз глава региона общался с жителями и СМИ два часа. Он ответил онлайн на 33 вопроса. На прямую линию поступило более 3000 звонков, сообщений и комментариев. Все обращения обработали профильные ведомства, и каждый житель получил ответ.