В Красноярском крае пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Свои вакансии представят около 400 работодателей из различных отраслей. Мероприятие состоится 17 апреля при поддержке национального проекта «Кадры».
Как рассказали организаторы, будет задействовано 57 площадок — в центрах занятости, домах культуры и других учреждениях. Так, в краевом центре определены два адреса: это Кадровый центр «Работа России» в Октябрьском районе (улица Калинина, 80 «а») и Фонд развития бизнеса и социальных инициатив (улица Коммунальная, 26).
Эксперты помогут соискателям оценить свои перспективы и выбрать подходящие варианты работы. Молодежь приглашают на профориентационные консультации. Не оставлено без внимание и старшее поколение: для него пройдут занятия по разным направлениям, которые объединяет движение «Сибирское долголетие».
Отдельные локации откроются для участников СВО и членов их семей.