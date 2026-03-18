В России впервые за 25 лет введут новый ГОСТ на нефть

Ключевым изменением станет корректировка показателей, напрямую влияющих на безопасность при перекачке, перевозке и дальнейшем использовании сырья. В частности, в обновлённом документе ужесточены требования к содержанию хлорорганических соединений. Максимально допустимая массовая доля таких веществ во фракции, испаряющейся при нагреве до 204 градусов Цельсия, снижена с 10 до 6 микрограммов на грамм. Это нововведение призвано защитить оборудование нефтеперерабатывающих заводов от агрессивного воздействия примесей.
Кроме того, новый ГОСТ прямо запрещает применение химических реагентов с хлорорганическими соединениями при добыче и транспортировке нефти. Документ также унифицирует технические требования к сырью, определяя ключевые параметры для его приёмки, контроля качества и дальнейшего использования. Среди них — допустимое содержание воды, хлористых солей, механических примесей и других веществ.
Напомним, также с января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на тонизирующие напитки. Как пояснили в Росстандарте, новые нормы устанавливают жёсткие требования к составу, чтобы защитить здоровье потребителей и упорядочить рынок. Ключевое изменение — лимит на содержание тонизирующих веществ (кроме кофеина). В одной банке их не должно превышать 50% от верхней допустимой суточной нормы. Также вводится ограничение на массовую долю сухих веществ (сахаров) — не более 10%. Ранее норма касалась только энергетиков и была обратной (не менее 10%).
