Биолог Герасимова назвала божью коровку «свирепым хищником»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Одна божья коровка может съесть несколько тысяч насекомых-вредителей. Об этом ТАСС рассказала биолог Анна Герасимова.
Она отметила, что среди насекомых божьи коровки просыпаются весной одними из первых.
«Несмотря на милый “мультяшный” вид, божья коровка — свирепый хищник, уничтожающий вредителей, в первую очередь тлей. Одна личинка способна уничтожить до нескольких тысяч», — сказала Герасимова.
Биолог рассказала, что божьи коровки зимуют взрослыми, а весной приступают к размножению.
Осенью 2025 года в отделе мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали ТАСС, что божьи коровки, несмотря на одиночный образ жизни в теплое время года, зимуют колониями. В поисках укрытия они могут проникать в здания через мелкие щели — например, в оконных рамах.