Биолог Герасимова назвала божью коровку «свирепым хищником»

Осенью 2025 года в отделе мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали ТАСС, что божьи коровки, несмотря на одиночный образ жизни в теплое время года, зимуют колониями. В поисках укрытия они могут проникать в здания через мелкие щели — например, в оконных рамах.