Прокуратура Приморья заставила дроппера вернуть пенсионерке 2,9 млн руб

Аферисты представились защитниками сбережений и убедили 74‑летнюю женщину перевести им все накопления.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура города Арсеньева через суд вернула 74‑летней жительнице Приморья более 2,9 млн рублей, которые она перевела мошенникам под видом «спасения» своих сбережений.

По данным прокуратуры Приморского края, аферисты связались с женщиной в октябре 2025 года и убедили её отправить деньги на несколько указанных ими банковских счетов. Как установили в надзорном ведомстве, часть средств ушла на счета двух индивидуальных предпринимателей и одной компании, которые использовались как дропперы — формальные получатели денег для последующего обналичивания.

Прокурор города подал в суд иски о взыскании с этих адресатов неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами, общий размер требований превысил 2,9 млн рублей.

Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иски в полном объёме. Ведомство уточняет, что исполнение решений сейчас находится на контроле прокуратуры города.