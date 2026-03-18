Прокуратура Приморья заставила дроппера вернуть пенсионерке 2,9 млн руб

Прокуратура города Арсеньева через суд вернула 74‑летней жительнице Приморья более 2,9 млн рублей, которые она перевела мошенникам под видом «спасения» своих сбережений.
По данным прокуратуры Приморского края, аферисты связались с женщиной в октябре 2025 года и убедили её отправить деньги на несколько указанных ими банковских счетов. Как установили в надзорном ведомстве, часть средств ушла на счета двух индивидуальных предпринимателей и одной компании, которые использовались как дропперы — формальные получатели денег для последующего обналичивания.
Прокурор города подал в суд иски о взыскании с этих адресатов неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами, общий размер требований превысил 2,9 млн рублей.
Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иски в полном объёме. Ведомство уточняет, что исполнение решений сейчас находится на контроле прокуратуры города.