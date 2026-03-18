В ОП предложили установить повышенную стипендию для детей из многодетных семей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Студенты вузов и колледжей из многодетных семей должны получать повышенную стипендию в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Предлагаю установить повышенную стипендию в размере одного МРОТ для детей из многодетных семей, которые учатся в университете и колледже», — сказал Гриб.
Он отметил, что для таких семей это будет хорошей поддержкой. «И для детей, и для родителей такие стипендии будут реальной помощью. И конечно, такие выплаты могут в перспективе положительно повлиять и на демографию», — подчеркнул замсекретаря ОП.
Повышенную стипендию в России получают студенты, которые достигли особых достижений в учебе, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности.
С 1 января 2026 года федеральный МРОТ в России составляет 27 093 рубля в месяц.