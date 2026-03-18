Авиарейсы в Хабаровском крае 18 марта переносят по метеоусловиям

Снегопад заставляет авиакомпании откладывать полёты.

Источник: Хабаровский край сегодня

Неблагоприятные метеоусловия на севере Хабаровского края вынуждают компании-перевозчиков менять время и даты вылета рейсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Рейсы перенесли из-за снегопада в Николаевске-на-Амуре. Вылет 13 марта из Николаевска-на-Амуре в Чумикан отложен до 13:00.

«Хабаровские авиалинии» из-за неблагоприятных метеоусловий изменили график полетов на аянском и чумиканском направлениях. Вылет рейсов за 18 марта запланирован на пятницу 20 марта. Сведения о вылете рейсов за 20 марта предоставят в первой половине этого дня.

Вылет рейса из Хабаровска в Богородское запланирован на 18:10. Рейсы за 13 — 18 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены по метеоусловиям Охотска. Вылет рейса за 13 марта из краевого центра запланирован на завтра в 09:20. Сведения о вылете рейсов за 14 — 18 марта предоставят 19 марта в 10:10.