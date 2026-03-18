Двое погибли и один ранен после ракетной атаки Ирана по Израилю

В центральной части Израиля в результате ракетной атаки Ирана погибли два человека. Об этом в среду, 18 марта, сообщила Национальная медицинская служба (МАДА) Израиля.

— На месте происшествия в Рамат-Гане медики и парамедики констатировали смерть мужчины и женщины с тяжелыми осколочными ранениями, — говорится в сообщении ведомства.

По данным ЦАХАЛ, иранские ракеты были обнаружены в центральной части страны. Повреждения получила центральная железнодорожная станция в Тель-Авиве, движение поездов остановлено. Кроме того, в ходе обстрела поврежден автомобиль скорой помощи, один человек ранен.

Ранее стало известно, что иранская сторона впервые использовала управляемую ракету «Хадж Касем» в рамках военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. В Корпусе стражей иранской революции (КСИР) заявили, что цели ракеты располагаются в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.

Помимо этого, 17 марта стало известно, что иранские ракеты упали рядом с офисом президента Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше