Двое погибли и один ранен после ракетной атаки Ирана по Израилю

В центральной части Израиля в результате ракетной атаки Ирана погибли два человека. Об этом в среду, 18 марта, сообщила Национальная медицинская служба (МАДА) Израиля.
— На месте происшествия в Рамат-Гане медики и парамедики констатировали смерть мужчины и женщины с тяжелыми осколочными ранениями, — говорится в сообщении ведомства.
По данным ЦАХАЛ, иранские ракеты были обнаружены в центральной части страны. Повреждения получила центральная железнодорожная станция в Тель-Авиве, движение поездов остановлено. Кроме того, в ходе обстрела поврежден автомобиль скорой помощи, один человек ранен.
Ранее стало известно, что иранская сторона впервые использовала управляемую ракету «Хадж Касем» в рамках военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. В Корпусе стражей иранской революции (КСИР) заявили, что цели ракеты располагаются в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.
Помимо этого, 17 марта стало известно, что иранские ракеты упали рядом с офисом президента Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.