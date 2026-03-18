Цены на бензин в США выросли до максимума с октября 2023 года

Цена бензина в США подскочила до 3,79 долларов.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость галлона (3,785 литра) бензина в США достигла 3,79 доллара на фоне энергетического кризиса из-за американо-израильской операции против Ирана. Об этом следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации.

Цена в 3,79 доллара стала самой высокой с октября 2023 года. Месяц назад цена за галлон составляла 2,9 доллара. Наибольшие цены на топливо зафиксированы в Калифорнии. Там за галлон бензина потребителям предстоит заплатить 5,54 доллара.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США получают значительную финансовую выгоду от роста мировых цен на нефть. Он подчеркнул, что Америка является крупнейшим производителем нефти в мире, и потому резкий рост цен не может негативно повлиять на страну.

Как сообщал KP.RU, рост мировых цен на нефть напрямую приводит к удорожанию бензина в США. По словам финансиста Игоря Юшкова, это влияет на уровень доверия к Трампу. Высокие цены на топливо всегда тяжело сказываются на кошельках обычных американцев.

