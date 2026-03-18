Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Горбунова рассказала, как справиться со стрессом при подготовке к ЕГЭ

Автор просветительского проекта «КЛАССный родитель» отметила, что активный отдых поможет восстановить силы.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Прогулки на свежем воздухе, соблюдение водного баланса и дыхательные упражнения помогут школьникам справиться со стрессом и эффективно подготовиться к ЕГЭ. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, педагог-психолог из Санкт-Петербурга, автор просветительского проекта «КЛАССный родитель» Инга Горбунова.

«Активный отдых — прогулка на свежем воздухе помогает восстановить силы. Обезвоживание ухудшает память и внимание, поэтому держите бутылку воды под рукой. Несколько глубоких вдохов и выдохов способны мгновенно снизить напряжение. Начинайте с легких вопросов, постепенно двигаясь к сложным. Так вы почувствуете прогресс и снизите уровень тревожности», — сказала Горбунова.

Психолог добавила, что баллы на экзамене — это всего лишь цифра, которая не определяет личность, таланты и потенциал.