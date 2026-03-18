Эксперт Горбунова рассказала, как справиться со стрессом при подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Прогулки на свежем воздухе, соблюдение водного баланса и дыхательные упражнения помогут школьникам справиться со стрессом и эффективно подготовиться к ЕГЭ. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, педагог-психолог из Санкт-Петербурга, автор просветительского проекта «КЛАССный родитель» Инга Горбунова.
«Активный отдых — прогулка на свежем воздухе помогает восстановить силы. Обезвоживание ухудшает память и внимание, поэтому держите бутылку воды под рукой. Несколько глубоких вдохов и выдохов способны мгновенно снизить напряжение. Начинайте с легких вопросов, постепенно двигаясь к сложным. Так вы почувствуете прогресс и снизите уровень тревожности», — сказала Горбунова.
Психолог добавила, что баллы на экзамене — это всего лишь цифра, которая не определяет личность, таланты и потенциал.